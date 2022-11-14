Taksim'e bomba koyan terörist 4 ay önce Afrin'den gelmiş! Tekstil atölyesinde çalışmış
İSTANBUL Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısında bombayı İstiklal Caddesi'ne bıraktığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu kadın terörist de dahil 46 kişinin emniyetteki sorgusu sürerken, eylemciye patlayıcıyı veren kişi her yerde aranıyor. PKK-YPG'nin istihbarat elemanı olarak yetiştirilen Kadın terörist Ahlam Albashır'ın Türkiye hikayesi ortaya çıktı.
İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan terörist de dahil 46 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 46 şüphelinin sorgusu devam ediyor. Saldırının ardından bin 200 farklı güvenlik kamera görüntüsünden oluşan yüzlerce saatlik kayıtlar didik didik inceleyen Terörle Mücadele ve istihbarat birimleri, ilk olarak kadın teröristin saldırının ardından kaçmak için “müşteri” kılığında bindiği taksiyi buldu. Taksi sürücüsü ifadesinin alınması için gece saatlerinde İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, ticari taksi ise emniyet birimleri tarafından incelemeye alındı.
PKK'lı teröristle karı koca gibi gelmiş
Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu kadın teröristin, önce Esenler’de bir eve gittiği, buradan yanına bir miktar altın ve para aldıktan sonra Küçükçekmece’de başka bir adrese giriş yaptığı saptandı. Kadın terörist Ahlam Albashır, yaklaşık 4 ay önce beraberindeki örgüt üyesi B. adlı terörist ile ‘karı-koca’ kılığında gelmiş.
4 ay tekstil atölyesinde çalışmış
Ahlam Albashır ve yanındaki diğer PKK'lı erkeğin İstanbul’da, Suriye Kobani bölgesindeki PYD/YPG mensubu H. adlı bir örgüt yöneticisinin talimatıyla Esenler’de bir tekstil atölyesinde işe girdikleri öğrenildi. Burada ‘uyuyan hücre’ konumunda olan terörist, Ayn El-Arab (Kobani) bölgesinden aldıkları talimatla dün hususi bir otomobille Taksim’e gitti.
Suriye’den birlikte Türkiye’ye geldikleri ‘koca’ kılığındaki B. adlı firari PKK/YPG üyesi terörist, hücre üyesi Ahlam Albashir’e yaklaşık 1 kilonun üzerindeki TNT tipi plastik patlayıcıyı saat 16.00 sıralarında vererek İstiklal Caddesi'ne gönderdi. Burada eylemin gerçekleştirileceği noktaya patlayıcı dolu paketi bırakan kadın terörist, olaydan sonra ‘müşteri’ kılığında bindiği ticari taksiyle önce Esenler’de kendilerine yardım ve yataklık eden ve 4 aydır yanlarında kalan ailenin evine girdi.