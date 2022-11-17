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İstanbul saldırısını yapan Ahlam Albashır YPG'li sevgilisi için yapmış ifadesinde YPG teklifini söyledi

İstanbul saldırısını yapan Ahlam Albashır YPG'li sevgilisi için yapmış ifadesinde YPG teklifini söyledi

İSTANBUL saldırısını yapan Ahlam Albashır'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Ahlam Albashır terör örgütüne YPG'li sevgilisi Ahmet isimli kişi uğruna katılmış. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Ahlam Albashır'ın ifadesinde ilginç detaylar bulunuyor. Sevgilisi ortadan kaybolan bombacı terörist kız Ahlam Albashır, YPG'den aldığı teklifi de söyledi.

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İSTANBUL İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltında bulunan terörist Ahlam Albashır'ın emniyetteki ilk ifadesine ulaşıldı. Bombacı terörist kız Ahlam Albashir’in ifadesinde 'YPG'Li sevgili' kısmı dikkat çekici. Terörist kız Ahlam Albashır, YPG'den aldığı teklifi de anlattı. 

Kızın YPG'li sevgilisi

İstanbul saldırısını yapan Ahlam Albashır, “Örgütle ilk teması 2017’de Münbiç’te tanıştığı YPG'li Ahmet A. isimli kişi sebebiyle olmuş. Ahmet A. ile  ‘sevgili’ olan Ahlam Albashır, YPG'ye böyle dahil olmuş. Ahlam Albashır'ı YPG'li sevgilisi Ahmet A., örgütsel faaliyetlerde kullanmış. 

Sevgilisi ortadan kaybolunca YPG'nin yaptığı teklif

Ahlam Albashır İstanbul Emniyeti'nde verdiği ifadede YPG'li terörist sevgilisi ortadan kaybolunca YPG'nin kendisine yaptığı teklifi de anlattı. Ahlam Albashır'ın ifadesi şöyle:
-"YPG/ PYD üyesi Ahmed A. ile 2017’de tanıştım. Sevgili olduk. Daha sonra Ahmed Cerablus’a gitti ben de gittim. Ardından bana görevler teklif etti. Daha sonra Ahmed’le irtibatımız koptu. Ancak örgütle irtibatımız kopmadı" 

Terörist kızı evinde saklayan adam...

Terörist Ahlam Albashır emniyetteki işlemleri işlemleri tamamlanırken onu evinde saklayan Ferhat Habeş de adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL'u kana bulayan Ahlam Albashır emniyetten adliyeye sevk edilirken bu sabah böyle görüntülendi. 

İstanbul saldırısının her anı bu videoda:

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