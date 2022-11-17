BIST 4.535
DOLAR 18,62
EURO 19,37
ALTIN 1.057,26
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sultan Alparslan'ın miğferinin altından yapılan Hatay'da kopyası sergileniyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sultan Alparslan'ın miğferinin altından yapılan Hatay'da kopyası sergileniyor

Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Sultan Alparslan'ın miğferinin altından yapılan kopyası, Hatay'da ilgililerin beğenisine sunuldu.

Abone ol

Çorum'daki altın rafinerisinde 3 kilogram 22 ayar altın kullanılarak üretilen miğfer, sergi için Antakya ilçesindeki alışveriş merkezine getirildi.

Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'nde taktığı miğferin kopyasını inceleyen ziyaretçiler, fotoğraf çekti.

Miğfer, 20 Kasım'a kadar görülebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de dini nikahlı eşinin 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulundu cezası...
Kocaeli'de dini nikahlı eşinin 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulundu cezası...
Almanya'da Türk bebek eşcinsel aileye verilmişti! Bakanlık harekete geçti flaş gelişme
Almanya'da Türk bebek eşcinsel aileye verilmişti! Bakanlık harekete geçti flaş gelişme
Tokat'ta katliam gibi olay! Köy muhtarı ve 2 kişi ağılda öldürülmüş olarak bulundu!
Tokat'ta katliam gibi olay! Köy muhtarı ve 2 kişi ağılda öldürülmüş olarak bulundu!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Türkiye Meclisi'nde kabul edildi cemevleri için su ve elektrik bedava oldu
Türkiye Meclisi'nde kabul edildi cemevleri için su ve elektrik bedava oldu
İtalya Başbakanı Meloni'den Türkiye açıklaması!
İtalya Başbakanı Meloni'den Türkiye açıklaması!
Trafik sigortası yüzde 50 indirimli olacak yeni düzenleme ile bakın kimlere piyango vuruyor
Trafik sigortası yüzde 50 indirimli olacak yeni düzenleme ile bakın kimlere piyango vuruyor
İstanbul saldırısının arkasındaki isimlerden Ammar Jarkas, İstanbul’da şirket kurmuş
İstanbul saldırısının arkasındaki isimlerden Ammar Jarkas, İstanbul’da şirket kurmuş
Ahmet Hakan 'yaşasın' diyerek duyurdu! 8 buçuk saatlik toplantıda alınan kararlar
Ahmet Hakan 'yaşasın' diyerek duyurdu! 8 buçuk saatlik toplantıda alınan kararlar
Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'a siyaset yasadı! Uzak duracak
Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'a siyaset yasadı! Uzak duracak
19 Kasım'da süre doluyordu! Ukrayna'dan flaş açıklama: 4 ay uzatıldı
19 Kasım'da süre doluyordu! Ukrayna'dan flaş açıklama: 4 ay uzatıldı
Taksim saldırısında ABD izi! 'Patlat' talimatı o telefondan geldi
Taksim saldırısında ABD izi! 'Patlat' talimatı o telefondan geldi