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Taksim saldırısında ABD izi! 'Patlat' talimatı o telefondan geldi

Taksim saldırısında ABD izi! 'Patlat' talimatı o telefondan geldi

TAKSİM İstiklal Caddesi'ne bombalı çantayı bırakan PKK'lı kadın terörist Ahlam Albashir'e saldırı talimatının ABD menşeli hattan geldiği ortaya çıktı. Teröristin üzerinden çıkan biri ABD menşeli üç GSM hattındaki arama kaydı ve mesajlar aydınlatacak..

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İstanbul Taksim'deki bombalı eylemi gerçekleştiren Suriye uyruklu kadın terörist Ahlam Albashır'ın sorusu bitti ve adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde her şeyi itiraf eden Albashır'ın Teröristin patlama öncesi ve sonrasında sürekli telefonla görüştüğü ve yönlendirildiği belirlendi.

Üzerinde 3 telefon hattı yakalandı

Teröristin üzerinde ve kaldığı adreslerde yapılan aramalarda üç ayrı GSM hattı ele geçirildi. Albashir'in, üç GSM hattının kendisi tarafından kullanıldığını da kabul ettiği öğrenildi.

Bombacı kadın terörist Albashır, adliyeye zırhlı araçla getirildi.

Talimat ABD menşeli hattan geldi

Teröristin kullandığı ABD menşeli hattın kendisine Ayn El Arap'taki kamptan ayrılırken örgüt mensuplarınca verildiğini ve örgütün Suriye'deki mensuplarıyla bu hat üzerinden görüştüklerini ifade ettiği öğrenildi.

Diğer PKK'lı resmimi çekti, Hacı 'patlat' dedi

Albashir'in resmî sorgusunda "Türkiye'ye yönelik bombalı eylem talimatını 'Hacı' kod adlı PKK/YPG'li terörist verdi. Ben bankta otururken başka bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım" dediği öğrenildi.

Son 3 günde trafik artmış

Ele geçen üç GSM hattı ile diğer şüphelilere ait dijital deliller, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından inceleniyor. Terör örgütü mensupları ile eylemi gerçekleştirenler arasındaki telefon trafiği ve yazılı mesajlaşmaların eyleme üç gün kala arttığı tespit edildi. Gelen talimat üzerine de eylemin yerini ve saatini kararlaştırdıkları belirtildi..

Taksim saldırısı şüphelileri önce sağlık kontrolüne sonra adliyeye sevkedildi.

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