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TOKİ konutları ikinci etap kura çekilişi tarihleri belli oldu 17 Kasım Kilis ve Muş içn kura çekiliyor

TOKİ konutları ikinci etap kura çekilişi tarihleri belli oldu 17 Kasım Kilis ve Muş içn kura çekiliyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinin ilk kuraları çekilerek tamamlandı. 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilde noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 21 bin 893 konutun hak sahipleri belli oldu. Kura çekimin ikinci etabı da 11 ilde bugün Kilis ve Muş illerinde başlıyor.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle hayata geçirilen “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine devam ediliyor.
7-16 Kasım’da arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Bitlis’te noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 21 bin 893 konutun hak sahibi belli oldu.

“İkinci etap sosyal konut kura çekilişi bugün Kilis’ten başlıyor"

Bugün itibariyle Kilis ve Muş’tan başlayacak ikinci etap kura çekilişi 28 Kasım’a kadar devam edecek. 11 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde:

17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut - Muş 1150 konut
18 Kasım Cuma: Bingöl 100 konut - Gaziantep 10 bin 24
19 Kasım Cumartesi: Erzurum 2 bin 420 konut
21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut
22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut
23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut - Gaziantep devam edecek
24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650
26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791
28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut

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