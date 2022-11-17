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A Milli Takım Çekya maçı için Gaziantep'te! Davul, zurna ve baklavalarla karşıladılar!

A Milli Takım Çekya maçı için Gaziantep'te! Davul, zurna ve baklavalarla karşıladılar!

A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır'da oynanan İskoçya maçının ardından cumartesi günü oynanacak Çekya maçı için özel uçakla Gaziantep'e geldi. Gaziantep'e gelen milli takımı binlerce taraftar çiçek, baklava, davul-zurna ve meşalelerle karşıladı.

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A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır'da karşılaştığı İskoçya'yı 2-1 mağlup etti. Milli takım kafilesi, maçın ardından Diyarbakır Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Çekya maçının oynanacağı Gaziantep'e geldi.

Mili takım Gaziantep'te davul, zurna ve baklavalarla karşılandı
Gaziantep Kalyon Stadı'nda 19 Kasım Cumartesi akşam 20.00'de Çekya ile özel bir maç yapacak olan A Milli Takım kafilesini havalimanında binlerce taraftar çiçek, baklava, davul-zurna ve meşalelerle karşıladı.

21 yıl sonra milli maç heyecanı yaşayacak kentte taraftarlar, Türk bayrağı görselli baklava ve çiçekleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na verdi.

Milli takım kafilesi, havalimanından kamp yapacağı otele hareket etti.

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