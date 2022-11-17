Meral Akşener'e büyük darbe! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı'na katıldı
AK Parti'den Ahmet Eşref Fakıbaba'yı transfer eden ve başka transferleri de olacağını müjdeleyen İYİ Parti lideri Meral Akşener'e başdanışman şoku. Eylül ayında Akşener'in başdanışmanlığına getirilen Murat Çuhadar, istifa ederek AK Parti'nin Türkiye Vizyonu çalışmalarını yürütecek ekibe katıldı.Abone ol
Eylül ayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanlığına getirilen Murat Çuhadar görevinden istifa etti. Çuhadar, istifasına gerekçe olarak fikir ayrılıklarını öne sürdü. Çuhadar, 2023 seçimlerinde Türkiye'nin Yüzyılı Platformuyla şehir şehir dolaşarak Erdoğan'a destek çalışmaları başlatacak.
Güneydoğu konusunda uzman bir isim
Güneydoğu konusunda uzman olan Murat Çuhadar’ın Başkanlığını üstlendiği platformda izleyeceği yol haritasını önümüzdeki günlerde açıklayacağı bildirildi. Çuhadar aynı zamanda Yaşama Dokunanlar Platformu’nun da başkanlığını da sürdürüyor.
Meral Akşener tarafından atanmıştı
Murat Çuhadar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmalığı görevine getirilmişti. Meral Akşener'in parti içi yazışma imzasıyla Çuhadar'a tebliğ edilen görev yazısında; "Sayın Murat Çuhadar parti tüzüğümüzün 47. maddesinin 5. fıkrası uyanınca genel başkan danışmanlığı görevine atanmış bulunmaktasınız. Parti çalışmalarına vereceğiniz desteğe olan inancımla yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dilerim" ifadeleri kullanılmıştı.