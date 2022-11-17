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Stefan Kuntz'dan Arda Güler açıklaması

Stefan Kuntz'dan Arda Güler açıklaması

İskoçya'yı 2-1 yendiğimiz maç sonunda A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Kesinlikle Arda Güler de şans bulacak. Doğru zaman geldiğinde şans vereceğiz." dedi.

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A Milli Futbol Takımımız, İskoçya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milliler, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İskoçya'yı 2-1 mağlup ettiğimiz maçın ardından konuştu.

"Hoca olarak benim için önemli bir maçtı"

Kuntz maçın ardından; "Hoca olarak benim için önemli bir maçtı. İlk 60 dakika çocuklar inanılmaz iyi oynadılar. Son yarım saatte bazı hatalarımız oldu. Bunların üzerine çalışacağız. Rakip ilk şutunda golü buldu. Onun dışında baskı yapmaya çalıştılar ama iyi savunduk. Bu maç önümüzdeki yolculuk için ufak bir adımdı." dedi.

"Doğru zaman geldiğinde şans vereceğiz"

A Milli Takım teknik direktörü sözlerinin devamında; "Bugünkü maçın gidişatına göre o imkanı veremedik ama kesinlikle Arda Güler de şans bulacak. Doğru zaman geldiğinde şans vereceğiz.

Bunun bir gelişim olduğuna inanıyorum. 1-0'dan sonra takım içindeki uyumumuzu gördünüz zaten. Bilhassa Diyarbakır'daki taraftarlara teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"Portekiz maçı sonrası eleştiriler biraz ağırdı"

3'lü savunma tercihi hakkında konuşan Kuntz; "Portekiz maçı sonrası eleştiriler biraz ağırdı. Rakibin durumuna göre; 3'lü savunmanın avantajları var. Bazıları Cenk'in pozisyonu konusunda şaşırmış olabilir. Burada o pozisyonda nasıl oynadığını gördünüz, bizler de memnunuz.

Eğerki yüksek düzey futbola ayak uydurmak istiyorsak, orta saha oyuncularımızın hem teknik olması hem de savunma gerekliliklerini yerine getirebiliyor olmaları lazım." sözlerini sarf etti.

"Bizim oyuncularımız, bu sistemi oynayabilecek kapasitede oyuncular"

Alman teknik direktör sözlerinin devamında; "Bizim oyuncularımız, bu sistemi oynayabilecek kapasitede oyuncular. Böyle olduğu sürece de biz de istediklerimizi yapabiliyoruz." dedi.

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