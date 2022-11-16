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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun diplomasi kareleri dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun diplomasi kareleri dikkat çekti

Almanya Başbakanı Scholz'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahat tavırlarıyla CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut'la görüşmesindeki tavırları kıyaslamalara neden oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti. Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Scholz ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmedeki fotoğraf karesi ise kamuoyunun gündemine oturdu.

Erdoğan'ın rahat tavırları...

İki liderin birlikte verdiği karede Scholz'un gergin duruşu gözlerden kaçmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahat tavırları dikkat çekti.

Bu görüşmeden sonra ise Türkiye'de muhalefet kanadından da görüşmeler vardı.

Kılıçdaroğlu'nun AB elçisiyle görüşmesi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti binasındaki makamında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikalaus Meyer Landrut'u kabul etti.

CHP Lideri'nin burada verdiği fotoğraf karesinde Landurt karşısındaki heyacanlı tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

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