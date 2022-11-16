Büyük panik! 271 kişiyi taşıyan yolcu feribotu alev aldı tahliye sürüyor

ENDONEZYA'nın Bali Adası açıklarında 271 kişiyi taşıyan yolcu feribotunun alev aldığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil. Yaralı veya can kaybına ilişkin de bir bilgi yok...

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236 yolcu ve 35 mürettebat ile seyir halindeki "Mutiara Timur I" adlı yolcu feribotu Bali Boğazı'nda alev aldı.

Bali Arama ve Kurtarma Dairesi Başkanı Gede Darmada, yaptığı açıklamada, çok sayıda kurtarma görevlisi, donanma personeli ve yerel balıkçının 2 donanma gemisiyle tahliye çalışmalarına devam ettiğini, henüz yaralanma ve can kaybı bildirilmediğini söyledi.