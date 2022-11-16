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İstanbul İstiklal bombacısı Somalili mi? Ablası diye tanıttıkları videonun aslı çıktı

İstanbul İstiklal bombacısı Somalili mi? Ablası diye tanıttıkları videonun aslı çıktı

İSTANBUL İstiklal Caddesi'ndeki bombacı kız Alham Albashır'ın Somalili ablası diye sosyal medyaya bir video düştü. Sözüm ona 'Somalili abla' kız kardeşinin bombacı olmadığını saldırıyla ilgisi bulunmadığını söylüyordu. Kısa sürede bu dezenformasyon videosu twitterda elden ele dolaştırıldı. İşin aslı da hemen ortaya çıktı. Somalili abla denilen kız bakın videoda gerçekte neler söylüyor...

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İSTANBUL İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya sebep olan bombayı olay yerine bırakan gözaltındaki Suriye uyruklu Alham Albashır ile ilgili sosyal medyada yalan haberler peş peşe servis ediliyor. Bu kez de Somalili bir kadın 'ablası' diye lanse edildi. Kadının konuşması da 'Ablası kardeşim suçlu değil' diye verildi. 

Ablası diye servis edilen kadın

Twitter üzerinden yayılan videoda 'sözüm ona' Somalili abla denilen kadın, İstanbul bombacısının kız kardeşi olduğunu söylüyor. İddiaya göre de kız kardeşinin eylemle ilgisi olmadığını belirtiyordu. 

İşte 'Somalili abla' diye dolaştırılan video

Ablası değil Türkiye'de yaşayan Somalili bir kadın

Bombacı kızın 'Somalili ablası' denilen kadın olayının aslı kısa sürede ortaya çıktı. Kadının bombacı kızla hiç bir ilgisi yok. Söz konusu kadının videoda Türkiye'de bulunan Somalili vatandaşları güvenlikle ilgili uyardığı ve hedef olabilecekleri yönünde uyardığı ortaya çıktı. Arapça olarak yayılan videoda kadının söyledikleri şöyle:

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