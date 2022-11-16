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AK Parti Ordu İl Başkanlığından "erkek dansöz oynatıldı haberi gerçek mi işte işin aslı

AK Parti Ordu İl Başkanlığından "erkek dansöz oynatıldı haberi gerçek mi işte işin aslı

AK Parti Ordu Kadın Kolları tarafından düzenlendiği iddia edilen bir eğlence gecesinde çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Olay olan görüntülerde erkek dansöz yarı çıplak bir şekilde masaların üzerinde dans ediyor. Tepkilerin ardından AK Parti Ordu İl Başkanlığından jet bir açıklama geldi.

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AK Parti Ordu Kadın Kolları tarafından düzenlendiği iddia edilen bir eğlence gecesinde çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Paylaşılan videoda erkek dansözlerin oynadığı görülürken iddialar ve görüntüler hızla yayılarak olay oldu. Binlerce yorum alan paylaşımlar sonrası AK Parti Ordu İl Başkanlığından jet bir açıklama geldi.

Haberlerle ilgili açıklama geldi

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Bir internet sitesinde 15 Kasım 2022 tarihinde saat 20.26'da yayınlanmış olan 'AKP Kadın Kollarının eğlencesinde erkek dansöz oynatıldı' başlıklı haber gerçek dışıdır ve iftiradır. Söz konusu yazı, gerçek dışı iddialar öne sürerek kamuoyunu yanıltmakta ve maddi gerçeklik ile hiçbir surette bağdaşmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

AK Parti Kadın Kollarını hedef alarak kötü niyetle yapıldığı açıkça ortadadır. İlgili haber hakkında ayrıca yasal yollara başvuracağımızı bildiririz

"Fatsa ilçesinde özel bir firma düzenlendi"

"AK Parti Kadın Kolları tarafından hiçbir şekilde böyle bir organizasyon düzenlenmemiştir. Bu organizasyonun Fatsa ilçesinde özel bir firma tarafından düzenlendiği bilgisine ulaşılmıştır. Partimizin Kadın Kollarının düzenlenen bu organizasyonla herhangi bir ilgisi yoktur. Gerçek dışı ve iftira niteliğindeki bu asılsız haberin, AK Parti Kadın Kollarını hedef alarak kötü niyetle yapıldığı açıkça ortadadır. İlgili haber hakkında ayrıca yasal yollara başvuracağımızı bildiririz

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