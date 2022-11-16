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Rusya Savunma Bakanlığından Polonya'ya düşen füzeyle ilgili açıklama

Rusya Savunma Bakanlığından Polonya'ya düşen füzeyle ilgili açıklama

Rusya Savunma Bakanlığından, "Polonya'da dün yayılan fotoğraflardaki füzelerin parçaları Ukrayna'nın S-300 hava savunma sistemine ait unsurlardır." açıklaması yapıldı.

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Polonya sınırına düşen füze hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "Polonya sınırına düşen füze, Ukrayna’nın S-300’üne ait. Bizim yüksek hassasiyetli füzelerimiz yalnızda Ukrayna’yı hedef aldı." ifadeleri yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Polonya'nın Przewodow köyündeki bir çiftliğe füzelerin isabet ettiği vaka hakkında Moskova'ya yöneltilen suçlamaları reddetti.


 
Przewodow köyüne Rus füzelerinin isabet ettiğine dair bazı Ukraynalı kaynakların ve yabancı yetkililerin açıklamalarını 'durumu tırmandırma amacı taşıyan kasıtlı provokasyon' olarak niteleyen Konaşenkov, "Yüksek hassasiyetli atışlar, sadece Ukrayna topraklarında bulunan ve Ukrayna-Polonya sınırına en az 35 km mesafede mesafede olan hedeflere gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

2 kişi hayatını kaybetmişti

Dün Polonya'nın Ukrayna sınırına düşen füzeler iki kişinin ölümüne sebep olmuştu. Polonya yetkilileri saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutarken Moskova iddiaları reddetmişti.

ABD'li yetkililer, Polonya topraklarına düşen ve iki kişiyi öldüren füzenin kendisini Rus füzelerine karşı savunmaya çalışan Ukrayna'ya ait olduğunu düşünüyor.

NATO üyesi ülkelerin büyükelçileri de bugün yapılacak Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında Polonya'ya füze düşmesini görüşecek.

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