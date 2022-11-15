Polonya'ya 2 füze düştü: NATO uçakları havalandı

Ukrayna sınırında bulunan Polonya’ya bağlı bir kasaba olan Przewodów’a 2 adet roket düştü. Polonya Başbakanı, Ulusal Güvenlik ve Dış İlişkiler Komitesini acil toplantıya çağırdı. CIA'den füzelerin Rusya'ya ait olduğu bilgisi yapıldı.

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Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı. Ülkenin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı" ifadesini kullandı.

Müller, toplantının detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Polonya Hükümeti Basın Sekreteri Piotr Müller: "Acil durumla bağlantılı olarak, Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik ve Savunma Sorunları Komitesi'nin bir toplantıya çağrılması emrini verdi.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Üst düzey ABD yetkilisi, Polonya’ya Rus füzelerinin düştüğünü ve iki kişinin öldüğünü doğruladı. Üst düzey ABD yetkilisi, Polonya’ya Rus füzelerinin düştüğünü ve iki kişinin öldüğünü doğruladı. Polonya NATO'ya müracaat etmeye hazırlanıyor.