AB'den Ukrayna ordu personeline askeri eğitim

15 bin Ukrayna ordusu personeli, AB ülkesi üyelerin topraklarında eğitilecek.

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Avrupa Birliği (AB), 15 bin Ukrayna ordu personelinin eğitileceği askeri misyonunun (EUMAM Ukrayna) başlatıldığını duyurdu.

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, misyon, "Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde toprak bütünlüğünü savunmasına, egemenliğini etkin şekilde kullanmasına ve sivilleri korumasına izin vermek için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri operasyonları etkin şekilde yürütme kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunmayı" amaçlıyor.

15 bin ordu personeli eğitilecek

AB düzeyinde bir proje olarak tasarlanan misyon, üye ülkeler tarafından verilen eğitimlere alternatif olmayacak.

AB topraklarında faaliyet gösterecek misyon, 15 bin ordu personelini eğitecek.

Görev süresi 2 yıl

Eğitimler, birçok AB ülkesinin topraklarında verilecek. Birkaç hafta içinde operasyonel hale gelmesi planlanan misyonun görev süresi 2 yıl olacak.

Toplam bütçe 107 milyon euro

Misyonun merkezi, Brüksel'deki AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) binasında bulunacak. Misyon, EEAS bünyesindeki Askeri Planlama ve Davranış Kabiliyeti (MPCC) Direktörü Koramiral Herve Blejean tarafından komuta edilecek.

AA'nın aktardığı bilgilere göre, misyonun toplam bütçesi 107 milyon euro olacak, 27 AB ülkesinin sağlayacağı mühimmat, askeri teçhizat, silahların teslimi için gerekli platformlar, bahsi geçen ekipmanın nakliyesi, gözetimi ve bakımı ve onarımının finanse edilmesi için Ukrayna ordusuna 16 milyon euroluk hibe de verilecek.

Ukrayna'nın talebi üzerine karar verilmişti

Misyonun kurulmasına AB dışişleri bakanlarının 17 Ekim'deki toplantısında, Ukrayna'nın talebi üzerine karar verilmişti.

"NATO müttefiklerinin yaptıklarını tamamlayacak"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Savunma Bakanlarının toplantısına katılmadan önce yaptığı açıklamada, AB'nin Ukrayna için askeri eğitim misyonu başlatmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu, NATO müttefiklerinin halihazırda yaptıklarını tamamlayacak." ifadesini kullanmıştı.