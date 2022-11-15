Ümit Özdağ ile Davutoğlu'nun adamları birbirine girdi! 'korkma Ahmet' dedi cevap 'Atanamamış Bond' oldu

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı sonrası, Haziran-Kasım 2015 sürecini hatırlatarak, Ahmet Davutoğlu'na "Korkma Ahmet anlat ne oldu? Sen sustuğun için insanlar ölüyor" diye yüklendi. Davutoğlu sessizliğini korurken, Gelecek Partisi yöneticileri Özdağ'a zehir zemberek sözlerle cevap verdi...

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6 kişinin öldüğü 81 kişinin de yaralandığı patlamanın ardından İstiklal Caddesi’nde açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2015 yılındaki 7 Haziran-1 Kasım sürecini ve seçimleri hatırlatarak, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yüklendi. “Bak sen sustuğun için insanlar ölüyor” diyen Özdağ'a Gelecek artisi yöneticilerinden zehir zemberek sözlerle cevaplar geldi.

Erdoğan seni çok korkuttu

Ümit Özdağ, patlamanın olduğu yerde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

– Hükümetin Haziran-Kasım 2015'te Türkiye'de seçim sonuçlarını etkilemek için terörü nasıl kullandığını biliyoruz. Yine seçimler yaklaşırken, Türkiye'nin bir Haziran-Kasım 2015 yaşamasına izin vermeyeceğiz.

– Ahmet Davutoğlu, korkma artık ya. Anlat şunu. Haziran-Kasım arasında ne olduğunu anlat. Yakın çevrene ne anlattığını biliyorum. Kimin ismini verdiğini de biliyorum senin. Erdoğan seni çok korkuttu. Korkma, korkarak siyaset yapma.

'Ben ölümü göze aldım, sen de al'

– Bu halka karşı sorumluluğun var. Başbakanlık yaptın sen. Olan biten her şeyi ben biliyorsam sen de biliyorsun be adam. Utanmadan o Altılı Masa'da oturma. Bunları Türk halkına anlat artık. Kimler yaptı bu işi, nasıl yaptılar, nasıl kurguladılar? Bak ben ölümü göze aldım. Siyaset yapacaksan bu ülkede onu göze alacaksın. Yoksa git üniversitede ders ver. Korkakça davranıyorsun. Anlat ne oldu? Bak sen sustuğun için insanlar ölüyor halen. Böyle siyaset yapılmaz oğlum. Bu korkaklıktır.

'Bana yönelik suikast girişimi olursa diye...'

Ümit Özdağ, “Davutoğlu açıklamazsa siz açıklayacak mısınız?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Benzer bir süreç başlarsa takip edeceğim, yapacağım, yapmamı engelleyecek şekilde bana yönelik bir suikast girişimi olursa tedbirimi aldım. Haftaya Meclis'te açıklama yapacağım.”

Atanamamış Bond, Yerli Winders...

Ümit Özdağ'a ilk yanıt Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan'dan geldi. Özdağ için isim vermeden “Atanamamış Bond” ve “Yerli Wilders” benzetmesi yapan Özcan, “Tam bir ergen ve sorumsuz provokatör tahrikleriyle kendi komplo dünyasındaki zırvaları sözüne güvenilir bir ismi kullanarak doğrulatmaya çalışıyor!” dedi.

Öcalan konusunda olduğu gibi trollenmişsin

“7 Haziran seçimleri öncesinden başlayıp, Kasım seçimleri ve sonrasında devam eden terör dalgası sırasında neler olduğunu merak ediyormuş?” ifadelerini kullanan Özcan şunları kaydetti:

– Seni zamanında “Öcalan'ın sorgusuna alacağız” diye kim trollemişse yine onlar trollemiş anlaşılan! Ama yine de söyleyelim ne olduğunu. Bugün kayıkçı kavgası verdiğin isim bir tarafta kendi genel başkanına kumpas kurarken, o dönemde milletvekili olduğun parti Türkiye'yi istikrara kavuşturmak için gerekli koalisyona hayır diyordu! Diğer taraftan PKK'sı, FETÖ'sü, IŞİD'i aynı anda Türkiye'ye saldırıyorlardı.

Ülkenin selametini tercih etti

– Hükümet önce Allah'ın yardımı sonra milletimizin desteğiyle terörü o gün yendi. Ama Sayın Davutoğlu terörü yenerken arkasından ihanet terörü estirenleri yenemedi! “Onların hainliğine yenilmek mi yoksa memleketin yine kaosa girmesi mi” arasında ülkenin selametini tercih etti.

– Birilerine bunlar yanlış gelebilir. Çünkü bu tercihleri anlamak için adam olmak gerekir. Haysiyetli olmak gerekir. Vakar nedir bilmek gerekir.

Ergen komplocu...

Bugün ne acıdır ki bir yanda hukuku ayaklar altına alan bir iktidar diğer yanda bu iktidarın cürümlerini, beceriksizliklerini, ekonomiyi iflasa sürüklemesini perdelemek için kendini parçalayıp hedef saptırmaya çalışan ergen bir komplocu var! İnşallah en kısa zamanda bu kayıkçı kavgasına da ülkemize reva görülen bu çapsızlığa ve ahlaksızlığa da son vereceğiz. Son olarak üslubun için ‘Edep Ya hu!

Sözcünüzün arkasına saklanmayın

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan'ın cevabının ardından sosyal medya hesabından yeniden Ahmet Davutoğlu'na seslenen Özdağ, “Ahmet Bey, sözcünüzün ve yardımcınızın arkasına saklanmayın. Ne oldu gitti anlatın. İleride tarih yazar yerine siz şimdi anlatın öğrenelim ne olduğunu?” diyerek Davutoğlu'nun 2019 yılında yaptığı konuşmasından bir kesit paylaştı.

Davutoğlu'nun o sözlerini paylaştı

Video kesitinde Davutoğlu’nun şu ifadeleri yer aldı: “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz. Bizi bugün eleştirenler, insan yüzüne çıkamazlar açıkça söylüyorum. Neden mi? Gelin bir hafızanızı yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman, eminim en kritik dönemlerden birkaç aydan biri 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır.”

Siyasetin sahte kabadayısı...

Özdağ'ın videolu paylaşımının ardından atışmaya dahil olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Selim Temurci, ise şunları söyledi:

“Siyaset; utanmazlıkta değil, millete hizmette bir yarıştır. Milletçe yasta olduğumuz bir günde, edepsizlikte sınır tanımayanlar sahnede. Siyasetin sahte kabadayısı Ümit Özdağ; ilminin zekatını veremeyeceğin Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'nu iyi dinle! Belki anlarsın.”

Video ile yanıt verdiler

Temurci, Davutoğlu'nun 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönemle ilgili “insan yüzüne çıkamaz” sözlerine açıklık getirdiği konuşmasından bir kesiti paylaştı:

– 7 Haziran ile 1 Kasım arasında yaşananlarla ilgili ‘insan yüzüne çıkamaz' diye kast ettiklerim açık bir şekilde AK Parti'yi bugün yönetenler, Milliyetçi Hareket Partisi ve Bahçeli'ydi. Çünkü kayyum konusunda benim yaptığım bir açıklama üzerine 2019 yılında, kayyum atanmasına açık ve net bir şekilde karşı çıktığım için, daha seçimler yeni yapılmış, eğer suçlu iseler niye seçimlere girmesine izin verdiniz?

Bahçeli beni hedef aldı

– Eğer suçsuz iseler nasıl halkın demokratik iradesiyle seçilmiş başkanlarını değiştiriyorsunuz ve niye belediye meclisi içerisinden seçmiyorsunuz da kayyum atıyorsunuz diye çok açık ve net bir tavır koydum. Daha Gelecek Partisi yoktu ortada. Tek başıma şahsi olarak tavır koydum. Benim için demokrasi ve kamu düzeni birlikte yaşayacak şeylerdir.

– Bu ifadeler üzerine ‘Serok Ahmet' diye her zaman alışkın olduğu gibi Sayın Bahçeli açık bir şekilde beni hedef aldı. Diğer taraftan Ak Parti'nin bugünkü yöneticileri, Süleyman Soylu, Binali Yıldırım hepsi 12 Eylül kongresine giderken 2015'te, biz bir taraftan bütün o güvenlik şartlarıyla mücadele ederken, Ankara'da kongrenin ayak oyunları içinde bana karşı komplo düzenlemekle meşguldüler.