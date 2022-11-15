BIST 4.635
DOLAR 18,61
EURO 19,37
ALTIN 1.062,50
HABER /  EKONOMİ

BİM, asgari ücrete yüksek zamma karşı! Asgari ücret artışı enflasyonu artırır

BİM, asgari ücrete yüksek zamma karşı! Asgari ücret artışı enflasyonu artırır

Milyonlarca çalışan Ocak 2023'te yapılacak asgari ücret zammını beklerken, BİM zincir marketlerinin CFO'su ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, asgari ücret artışının refahı artırırken enflasyonist bir etki yaratabileceğini söyledi.  

Abone ol

BİM, asgari ücrete yapılacak zammı, ürünlerine yansıtacağını şimdiden üstü kapalı olarak ilan etti. Bloomberg HT’ye konuk olan, BİM CFO'su ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, asgari ücrete yapılacak yüksek zammın enflasyonist etki yapacağını söyledi.

BİM enflasyonu gıda ile paralel...

“BİM olarak enflasyonumuz gıda enflasyonuna paralel seyrediyor” diyen Dortluoğlu, enflasyon muhasebesine geçilmemesinin sermaye erozyonuna neden olduğunu, bu sebeple de “acilen” enflasyon muhasebesine geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yüksek gelirli müşteri sayısı artıyor

Dortluoğlu, BİM’in orta ve yüksek gelirli gruplardan daha fazla gelir katkısı almaya başladıklarını belirttiği konuşmasında, şirketin pazar payının yüzde 17’ye çıktığını ve diğer perakende şirketlerine göre, yüksek gelirlilerden BİM’e kayışın daha fazla olduğunu söyledi. Dortluoğlu ayrıca, yüksek gelirlilerin katkısının 2023’te artmasını beklediklerini söyledi.

Asgari ücret zammı refahı artırır ama...

Asgari ücret artışı hakkında da değerlendirmede bulunan Dortluoğlu, asgari ücret artışının refahı artırırken enflasyonist bir etki yaratabileceğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan G-20 zirvesinde liderleri böyle uyardı: Yeni bir krizle karşı karşıyayız
Erdoğan G-20 zirvesinde liderleri böyle uyardı: Yeni bir krizle karşı karşıyayız
Patronunun 8 milyon lirasını çalıp kaçtı
Patronunun 8 milyon lirasını çalıp kaçtı
Kripto para tartışması kanlı bitti arkadaşına kurşun yağdırdı
Kripto para tartışması kanlı bitti arkadaşına kurşun yağdırdı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Zelenski Rusya Ukrayna savaşını bitirecek barış formülünü G-20 zirvesine sundu
Zelenski Rusya Ukrayna savaşını bitirecek barış formülünü G-20 zirvesine sundu
MİT operasyonuyla yakalanan Uğur Demirok tutuklandı!
MİT operasyonuyla yakalanan Uğur Demirok tutuklandı!
Tüketiciler Birliği uyardı! Faturanızda bu yazıyorsa itiraz edin
Tüketiciler Birliği uyardı! Faturanızda bu yazıyorsa itiraz edin
Emine Erdoğan, Endonezya'da lider eşleriyle bir araya geldi bu pozu verdi
Emine Erdoğan, Endonezya'da lider eşleriyle bir araya geldi bu pozu verdi
Yolda yürüyen kadına taciz! Yakınları yakaladı ve...
Yolda yürüyen kadına taciz! Yakınları yakaladı ve...
MHP Şırnak ilçe başkanının üzerine kayıtlı hattan İstiklal bombacısı ile görüşme trafiği çıktı
MHP Şırnak ilçe başkanının üzerine kayıtlı hattan İstiklal bombacısı ile görüşme trafiği çıktı
Bursa'dan sonra şimdi de İzmir! Can almaya devam ediyor
Bursa'dan sonra şimdi de İzmir! Can almaya devam ediyor
Pendik’te kanalizasyon kazısı sırasında bulundu hemen ekiplere haber verildi
Pendik’te kanalizasyon kazısı sırasında bulundu hemen ekiplere haber verildi