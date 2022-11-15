BİM, asgari ücrete yüksek zamma karşı! Asgari ücret artışı enflasyonu artırır

Milyonlarca çalışan Ocak 2023'te yapılacak asgari ücret zammını beklerken, BİM zincir marketlerinin CFO'su ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, asgari ücret artışının refahı artırırken enflasyonist bir etki yaratabileceğini söyledi.

Abone ol

BİM, asgari ücrete yapılacak zammı, ürünlerine yansıtacağını şimdiden üstü kapalı olarak ilan etti. Bloomberg HT’ye konuk olan, BİM CFO'su ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, asgari ücrete yapılacak yüksek zammın enflasyonist etki yapacağını söyledi.

BİM enflasyonu gıda ile paralel...

“BİM olarak enflasyonumuz gıda enflasyonuna paralel seyrediyor” diyen Dortluoğlu, enflasyon muhasebesine geçilmemesinin sermaye erozyonuna neden olduğunu, bu sebeple de “acilen” enflasyon muhasebesine geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yüksek gelirli müşteri sayısı artıyor

Dortluoğlu, BİM’in orta ve yüksek gelirli gruplardan daha fazla gelir katkısı almaya başladıklarını belirttiği konuşmasında, şirketin pazar payının yüzde 17’ye çıktığını ve diğer perakende şirketlerine göre, yüksek gelirlilerden BİM’e kayışın daha fazla olduğunu söyledi. Dortluoğlu ayrıca, yüksek gelirlilerin katkısının 2023’te artmasını beklediklerini söyledi.

Asgari ücret zammı refahı artırır ama...

Asgari ücret artışı hakkında da değerlendirmede bulunan Dortluoğlu, asgari ücret artışının refahı artırırken enflasyonist bir etki yaratabileceğini söyledi.