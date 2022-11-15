Tüketiciler Birliği uyardı! Faturanızda bu yazıyorsa itiraz edin

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, su sayaçlarının bakımı için alınan bedelin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Şahin “Tüketicinin faturasına 'diğer' başlığı adı altında bir kalem gelmişse mutlaka su kuruluşuna buradaki ‘diğer’ nedir? diye sorulmalıdır” dedi.

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Su kuruluşlarının abonelerden su sayacı parasını alma durumunun sadece bir şartla gerçekleşeceğini dile getiren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, böyle bir durum için sayacı tüketicinin bozması gerektiğini ifade etti.

Şahin, “Su sayacına herhangi bir bakım yapılmamışsa, korunmamışsa ve su sayacı patlamışsa, yani tüketicinin kullanımından dolayı su sayacı patlamışsa su kuruluşları sadece bundan dolayı su saati sayacının parasını alabilirler. Ancak bunun dışında hiçbir şekilde su sayacının parasını alamazlar. Bozulursa alamazlar, kullanım yanlış olmuşsa alamazlar. Zaten tüketicinin su sayacı ile ilgili bir kullanımı yoktur. Birçok tüketici nerede olduğunu dahi bilmez. Dolayısıyla "bu yanlış kullanılmış", "bozulmasının sebebi tüketici" denemez. Bunlar ücretsiz değiştirilir. Bu değişim için zaten 10 yıllık bir periyot vardır. 10 yılda bir ya tüketicinin talebi ile ya da su kuruluşunun genel kontrolü üzerine sayaçlar ücretsiz değiştirilir.

Ancak her ay su sayaçlarının bakımı ile ilgili bir bedel alınıyorsa bu zaten kanuna ve hukuka aykırıdır. Bu kalem faturalarda diğer diye yazılır.

Bir tüketicinin faturasına diğer başlığı adı altında bir kalem gelmişse bunu mutlaka su kuruluşuna buradaki ‘diğer’ nedir? ‘Bu bedel benden dolayı neden alındı?’ diye sormalıdır.

"İtiraz edin"

Diğer bedelinin alınması sadece ve sadece kişinin kendi arazisindeki ya da kendi mekanındaki hatadan kaynaklı bir bakım yapılmışsa o zaman olur. Onun dışında bir ücret alınamaz. Dolayısıyla tüketicileri faturalarına dikkat etmeleri lazım. Eğer böyle bir bedel gelmişse itiraz etmeleri lazım” ifadelerini kullandı.