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Ayşenur Arslan İstanbul saldırısı için AK Parti hakkında korkunç bir imada bulundu!

Ayşenur Arslan İstanbul saldırısı için AK Parti hakkında korkunç bir imada bulundu!

İSTANBUL'daki PKK/YPG işi terör saldırısına ilişkin Ayşenur Arslan'dan gelen yorum tepki çekti. Ayşenur Arslan "biz bu filmi gördük' diyerek AK Parti için imalarda bulundu. Ayşenur Arslan, 2015 seçimlerinde AK Parti iktidarı kaybedince bombaların patladığını söyleyip, "Bu film yeniden mi vizyona girdi' dedi.

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Gazeteci Ayşenur Arslan, Halk TV'deki programında Taksim'deki bombalı saldırıyla ilgili yorumuyla gündeme oturdu. İnsanın aklında biz bu filmi yeniden mi görüyoruz?' sorularını uyandırıyor" yorumunu yapan Ayşenur Arslan, İstanbul saldırısı için AK Parti hakkında korkunç bir imada bulundu. 

AK Parti için korkunç ima

Halk TV'de 'Medya Mahallesi' programında Taksim bombalı saldırısını değerlendiren Ayşenur Arslan şunları söyledi:

-''2015 seçimlerini hatırlayın. 7 Haziran'da AK Parti tek başına iktidar olma şansını kaybedince yine bombalar patlamaya başlamıştı peş peşe. En son 10 Ekim'de Ankara'da gar önünde patladı. 1 Kasım seçimlerinde AKP tekrar oylarını artırdı.

Bu film yeniden mi vizyona girdi?

-İstanbul'daki saldırı PKK-PYD-YPG var, talimatla bombacı oradan geldi açıklamaları sanki biz bu filmi yeniden mi görüyoruz. Bu film yeniden mi vizyona girdi.? sorularını uyandırıyor.' 

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