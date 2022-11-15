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İçişleri Bakanı açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:"Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 operasyonu kapsamında, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak, Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı bölgesinde başlatılan, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde, JÖH, Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucuları timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 2 terörist 1 M-16, 1 Kaleşnikof Piyade Tüfeği birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

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