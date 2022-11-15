İstanbul'daki terör saldırısı! Bakan Koca'dan 81 yaralının son durumu hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralananların son sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Koca "Sağlık çalışanlarımız sizlere iyi haberler verebilmemiz için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralananlardan 58'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini belirtti.

"Sizlere iyi haberler verebilmemiz için elinden geleni yapıyorlar"

Bakan Koca, saldırıda yaralanan 81 kişinin sağlık durumlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58'e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız sizlere iyi haberler verebilmemiz için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.