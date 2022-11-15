Bahçeli Taksim'deki saldırısıyla ilgili iddiaya ateş püskürdü: Aramızda dolaşan casuslardır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırının Türkiye'nin hızını kesme saldırısı olduğunu belirterek, "Saldırıyı seçimler nedeniyle iktidarın yaptırdığını söyleyenler sadece namussuz değil, aramızda dolaşan casuslardır." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin gündeminde 6 vatandaşın hayatını kaybettiği Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı vardı.

"Hangi ülkelerin parmağı olduğu mutlaka netleşecek"

Türkiye'nin yükselişe geçip ayağındaki prangaları kırmaya kalktığında her zaman kanlı bir cevap aldığını belirten Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

"Teröre teslim olmayacağız. Terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Kanlı mesaj vermek için kiralık katillerini üzerimize salanlara misliyle cevap vereceğiz. Sözde müttefiklere diz çökmeyeceğiz. Ciğer yanmayınca göz yaşarmazmış. Bizim ciğerimiz yansa da düşman sevindirmemek için gözümüzden yaş dökmeyeceğiz. Bu barbar saldırının arkasındaki yabancı örgütler mutlaka netleşecektir. Hangi ülkelerin parmağı olduğu mutlaka netleşecek.

HDP mesajı: "1 saniye bile dayanamıyoruz

Türkiye'de siyasetin de teröre sıcak ve sevimli mesajlar veren, millet ve tarih önünde suç ortağıdır. TBMM'de bölücü sima istemiyoruz, terörist görmeye dayanamıyoruz. HDP'nin Türk siyaset ve demokrasi hayatında 1 saniye yer almasına tahammül edemiyoruz. HDP, PKK'nın menfur ve melun eylem yoldaşıdır, CHP'nin ikizi kardeşi, diğer marjinal partilerin çıkar ortağıdır.

"İtibar kazanacaklarını zannedenler şerefsiz kere şerefsizdir"

Masumlara bombayla saldıranlar, buna göz yumanlar, bununla itibar kazanacaklarını zannedenler şerefsiz kere şerefsizdir. Haklı mücadelemizden geri dönüş yoktur. Düşmanca saldırıların hesabı A'dan Z'ye sorulmazsa, bunlara acırsak, gök girsin kızıl çıksın.

Altılı masanın sonuç bildirisine terör tepkisi

CHP’ye çağrım, terörizmle aralarına mesafe koymalıdır. Zillet ittifakının toplantısı İstiklal saldırısının gölgesinde yapılmıştır. Sonuç bildirisinin hiçbirine PKK, PYD, YPG yoktur.

HDP’nin sözde taziye mesajıyla altılı masanın mesajı arasında hiç fark var mıdır? Terörist Demirtaş’ı serbest bırakacağım diyen Kılıçdaroğlu’nun PKK’ya çıtını çıkarması eşyanın tabiatına aykırıdır. PKK neyse HDP odur, HDP neyse CHP aynısıdır.

"Türkiye'nin hızını kesme saldırısıdır"

İstiklal Caddesi saldırısı Türkiye'nin hızını kesme saldırısıdır. İstiklal Caddesi saldırısı tıpkı Gezi Parkı gibi büyüyen ve güçlenen Türkiye'yi geriye düşürme girişimidir. Ekonomimizi hedef alıyorlar, iç barış ortamımızı hedef alıyorlar. ABD menşeili bir gazetenin bombalamayı Haber değerinde servis etmesi kirli bir kampanyadır. Beyoğlu'nun en işlek caddesinin seçilmesi tesadüf değildir. Bu kanlı saldırının maksadı Türkiye'nin 2023 vizyonunu baltalamaktır.

"Doğduklarına bin pişman edilmelidir"

Saldırıyı seçimler nedeniyle iktidarın yaptırdığını söyleyenler sadece namussuz değil, aramızda dolaşan casuslardır. Bu iddiayı diline dolayanların Türkiye diye bir ülkesi olamayacaktır. Bunlar hakkında aynısı yapılmalı, doğduklarına bin pişman edilmelidir. Kafalarını ezmeye devam edeceğiz, her hain korkaktır. Susmayacağız, sinmeyeceğiz, geri gitmeyeceğiz, terör ihanetinin üzerine üzerine yürüyeceğiz.