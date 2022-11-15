Aydın'daki kayıp kadın! Jandarma bakın onu ne halde buldu

AYDIN’ın Bozdoğan ilçesinde G.K. isimli yaşlı kadın, ayağı çalılara sıkışmış vaziyette jandarma ekipleri tarafından bulundu.Abone ol
Alzheimer hastası G.K. isimli yaşlı kadın hakkında kayıp ihbarı yapıldı. Yaşlı kadının bulunması için jandarma ekipleri harekete geçti.
Jandarma, yaşlı kadını evine yaklaşık bin 500 metre mesafede bulunan çalılık alan içerisinde ayağı çalılığa sıkışmış ve oturmuş vaziyette buldu. Kısa süre içerisinde bulunan yaşlı kadın kurtarılmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye sevk edildi.