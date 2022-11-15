BIST 4.686
DOLAR 18,61
EURO 19,36
ALTIN 1.066,96
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aydın'daki kayıp kadın! Jandarma bakın onu ne halde buldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'daki kayıp kadın! Jandarma bakın onu ne halde buldu

AYDIN’ın Bozdoğan ilçesinde G.K. isimli yaşlı kadın, ayağı çalılara sıkışmış vaziyette jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Abone ol

 Alzheimer hastası G.K. isimli yaşlı kadın hakkında kayıp ihbarı yapıldı. Yaşlı kadının bulunması için jandarma ekipleri harekete geçti.

  Jandarma, yaşlı kadını evine yaklaşık bin 500 metre mesafede bulunan çalılık alan içerisinde ayağı çalılığa sıkışmış ve oturmuş vaziyette buldu. Kısa süre içerisinde bulunan yaşlı kadın kurtarılmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sedef Kabaş ne yapacağını şaşırdı! Yaptığı karşılaştırmaya bakın hele...
Sedef Kabaş ne yapacağını şaşırdı! Yaptığı karşılaştırmaya bakın hele...
50 ilde "Girdap" operasyonu! 264 şüpheli için harekete geçildi
50 ilde "Girdap" operasyonu! 264 şüpheli için harekete geçildi
BM son rakamları açıkladı! Dünya nüfusu 8 milyara ulaştı: İşte nüfusu en kalabalık olan ülke!
BM son rakamları açıkladı! Dünya nüfusu 8 milyara ulaştı: İşte nüfusu en kalabalık olan ülke!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücrete zam açıklaması! TL değer kazandı...
Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücrete zam açıklaması! TL değer kazandı...
Damacana suya zam üstüne zam! En ucuzu 40 liraya dayandı
Damacana suya zam üstüne zam! En ucuzu 40 liraya dayandı
Mersin'de şafak operasyonu: 51 gözaltı kararı
Mersin'de şafak operasyonu: 51 gözaltı kararı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi
Antalya'da dehşet! Baba-oğul arasındaki tartışma korkunç bitti
Antalya'da dehşet! Baba-oğul arasındaki tartışma korkunç bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde! Prens Selman ile kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde! Prens Selman ile kritik görüşme
Taksim'deki bombalı saldırıyla ilgili Eray Güçlüer'den dikkat çeken açıklamalar
Taksim'deki bombalı saldırıyla ilgili Eray Güçlüer'den dikkat çeken açıklamalar
ABD'den Süleyman Soylu'nun "ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz" sözlerine cevap
ABD'den Süleyman Soylu'nun "ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz" sözlerine cevap