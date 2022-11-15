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50 ilde "Girdap" operasyonu! 264 şüpheli için harekete geçildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
50 ilde "Girdap" operasyonu! 264 şüpheli için harekete geçildi

50 ilde 264 şüpheliye yönelik 'Girdap' operasyonu başlatıldı. Mersin'de 51 şüpheliden 42'si gözaltına alındı. 191 kişinin ifadesine başvurulacak. İşte bakanlıktan yapılan açıklama...

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada" 50 ilde nitelikli dolandırıcılık ve mali suç örgütlerine yönelik eş zamanlı "Girdap Operasyonu" başlatıldı, 264 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi." denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesi yapılan tespitler doğrultusunda; nitelikli dolandırıcılık suçları, resmi ve özel belgede sahtecilik, parada sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve irtikap, Vergi Usul Kanununa muhalefet ve tefecilik suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik; ülke genelinde 50 ilde ‘Girdap’ operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde 264 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunurken, 190 şahıs ise ifadelerine başvurulmak üzere emniyete çağırılacak.

Mersin'de suç örgütüne yönelik "Girdap" operasyonunda 42 zanlı yakalandı

 Mersin'de, 51 suç örgütü şüphelisinin yakalanmasına yönelik "Girdap" operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı. Kendilerini stajyer savcı, avukat, polis memuru ile çarşı ve mahalle bekçisi gibi unvanlarla tanıtan 10 şüphelinin, emniyet ve adliyede haklarında dava ve soruşturma dosyası bulunan kişilerle irtibat kurdukları, bu kişilerin güvenini kazandıktan sonra söz konusu dava ve soruşturma dosyalarını lehlerine çevirebileceklerini söyleyerek yaklaşık 1 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

SGK'yı zarar uğratmışlar

Çalışmalarda, 34 şüphelinin aktif olarak çalışmadıkları halde kendilerini para karşılığında "hayali şirketler" üzerinden sigortalı göstererek primlerini ödemedikleri, borçlandırdıkları şirketlerin adreslerini değiştirerek veya kapatarak sigortalı çalışanlara tanınan tüm haklardan faydalanıp, Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) yüklü miktarda zarara uğrattıkları tespit edildi.

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