Taksim'deki bombalı saldırıyla ilgili Eray Güçlüer'den dikkat çeken açıklamalar

Emekli Jandarma kurmay albay Eray Güçlüer, İstiklal Caddesi'ndeki bombacı kadının örgüt üyesi olmadığını menfaat karşılığında eylem yapan birisi olduğuna dikkat çekti. Bu eylem profilinin diğerlerinden farklı olduğunu belirten Güçlüer, yabancı istihbaratların organizasyonuyla eylemin gerçekleştirildiğini söyledi.

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İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programında konuşuldu.

Konuşmacılardan Emekli Jandarma kurmay albay Eray Güçlüer, bu işin organize edenlerin bu eylemle birlikte el yükselttiğini belirtti.

"Bu eylem diğerlerinden farklı"

Güçlüer, şu ana kadarki bu örgütlerin yaptığı eylem profillerinden farklı olduğunu söyleyerek "Bir terör örgütü grubuna silah, malzeme teçhizat istihbarat verip örgütün eylem yapması ayrı bir de bunun kapasitesi üstünde birinin gelip organize edip böyle eylem yaptırması arasında dağlar kadar fark var. Bu çok konuşulması gereken bir şey." dedi.

"Kadının ideolojik bağlantısı yok"

Yakalanan kadının ideolojile hareket etmediğini Avrupa'ya yerleştirilme vaadiyle hareket ettiğine değinen Güçlüer, "Terör örgütlerin diğer suç örgütlerinden ayıran temel motivasyon ideolojidir. Terörist hedef aldığı siyasal sistemi bütün sorunların kaynağı olarak görür. Kafasındaki sisteme kavuşmak için gerekirse kendini feda eder. İdeolojik bağlantısı olmayan birine yaptırmazsınız. İdeolojik kurguyu bir kenara atarsanız örgüt çözülür. O yüzden buna izin vermezler. Pek niye böyle yapıyorlar? Üst akıl tarafından taşeron olarak kullanıldığının en büyük göstergesidir. " dedi.

"Üst akıl daha fazla işin içinde"

Emperyalist ülkelerin terör örgütlerinden eskisi gibi bekledikleri kapasiteyi bulamayınca daha fazla işin içine girmek zorunda kaldıklarını savunan Güçlüer, o yüzden bu kadının infaz edilmesi kendilerinin açığa çıkmasını önleyici bir faktör olduğunu söyledi. Güçlüer, konuşmasına şöyle devam etti:

"Önceden terör örgütlerine kapasite yaratılıp bu kapasite onların emrine verilip eylem yaptırılırdı. Artık devletin terörle mücadelede geldiği seviye o kadar güçlü bir hale geldi ki bunlar o kapasiteye ulaşamıyorlar. O yüzden üst akıl bunların içine girdi. Nasıl Ukrayna'da Amerika ve İngiliz özel kuvvetlerinin Ukrayna güçlerinin arasına girip paralı askerlerle Ruslar'a nasıl sardırıyorlar. Bunların elemanları da aynen bu şekilde Kobani'de eğitimi kim veriyor. Amerika veriyor. Çok net."