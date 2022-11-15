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ABD'den Süleyman Soylu'nun "ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz" sözlerine cevap

ABD'den Süleyman Soylu'nun "ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz" sözlerine cevap

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından yaptığı "ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz. Müttefikliğimiz tartışılmalıdır" açıklamasına yanıt verdi.

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İstiklal Caddesi'nde dün (13 Kasım) meydana gelen 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı patlamanın ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize verilen mesajı biliyoruz. Tekrar ifade ediyorum, ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz. Müttefikliğimiz tartışılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

T24'ün haberine göre İçişleri Bakanı Soylu'nun sözleri hakkında ABD Ankara Büyükelçiliği sözcüsünden yapılan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, terörün her şeklini kesin olarak kınamakta ve değerli NATO müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içinde hareket etmektedir" denildi.

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