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Motorine indirim geldi! İşte 15 Kasım 2023 Salı indirimli motorin fiyatları...

Motorine indirim geldi! İşte 15 Kasım 2023 Salı indirimli motorin fiyatları...

Petrolün varil fiyatındaki gerileme ile motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.56 lira indirim geldi. İşte şehir şehir indirimli motorin satış fiyatları...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında değişkenlik devam ediyor. Petrolün varil fiyatındaki gerileme ile motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.56 lira indirim geldi.

İndirimli motorin fiyatları...

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,79 TL'ye, Ankara'da 24,92 TL'ye, İzmir'de ise 24,94 TL'ye geriledi.

Fiyat değişiklikleri duyurulmuyor

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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