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Bombalı saldırı sonrası beton saksılar İstiklal Caddesi’nden kaldırılıyor

Bombalı saldırı sonrası beton saksılar İstiklal Caddesi’nden kaldırılıyor

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından caddedeki ağaçlar kaldırılmaya başlandı.

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İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası bankların güvenlik amacıyla kaldırılmasının ardından, beton saksıların da kaldırılmasına başlandı.

İstanbul Valiliğinin aldığı kararı uygulamak için çalışmalara başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri; beton saksıları ve saksılardaki bitkileri tek tek sökerek kamyonlara yükledi.

Sökülen ağaçlar parklara dikilecek

Ağaçların ekipler tarafından çıkarılmasının ardından beton saksılar, vinç yardımıyla kaldırılacak. Ağaçların daha sonra parklara dikileceği öğrenildi.

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