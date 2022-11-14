Bombalı saldırı sonrası beton saksılar İstiklal Caddesi’nden kaldırılıyor

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından caddedeki ağaçlar kaldırılmaya başlandı.Abone ol
İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası bankların güvenlik amacıyla kaldırılmasının ardından, beton saksıların da kaldırılmasına başlandı.
İstanbul Valiliğinin aldığı kararı uygulamak için çalışmalara başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri; beton saksıları ve saksılardaki bitkileri tek tek sökerek kamyonlara yükledi.
Sökülen ağaçlar parklara dikilecek
Ağaçların ekipler tarafından çıkarılmasının ardından beton saksılar, vinç yardımıyla kaldırılacak. Ağaçların daha sonra parklara dikileceği öğrenildi.