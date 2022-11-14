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Reuters'tan terör örgütü PKK'yı aklama çabası

Reuters'tan terör örgütü PKK'yı aklama çabası

Fransız haber ajansı Reuters, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin haberinde terör örgütü PKK için, "Kürt silahlı grup" ifadesini kullandı.

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İstiklal Caddesi'nde dün gerçekleştirilen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. 

Tüm Türkiye saldırı haberiyle yasa boğuldu. Birçok ülkeden taziye ve destek mesajları paylaşıldı. 

Ancak uluslararası kamuoyunda teröre tepki göstermeyen ve Türkiye'ye yönelik algı yapmaya çalışan haberlere de imza atıldı. 

New York Times, saldırıdan sonra "Türkiye'nin turizmini" haberleştirdi. 

Fransız Haber Ajansı Reuters ise, saldırıyla ilgili haberinde PKK için terör örgütü değil, "Kürt silahlı grup" ifadesini kullandı. 

Ayşenur arslan'ın referansı

Reuters ayrıca, "PKK'nın İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla bağlantısı olmadığı açıklamasını" da son dakika geçmiş; Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, resmi makamların açıklamalarının aksi yönündeki bu iddiayı referans kabul etmişti. 

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