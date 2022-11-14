Bursa'da sahte içkiden can kaybı! 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişinin tedavisi sürüyor.Abone ol
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti.
Piremir Mahallesi'nde alkol aldıktan sonra fenalaşan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alınanlardan Ş.Ç. (56) ile E.O, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
N.E, K.C. ve F.İ'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Akçağlayan Mahallesi'nde de içki içtikten sonra rahatsızlanan M.K. (56) ihbar üzerine sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri her iki olayla ilgili soruşturmayı
Sahte alkol iddiası
Antalya'nın Alanya ilçesinde 27 yaşındaki kişi kaldığı odada ölü bulundu.
Alanya Otogarı'nda bir berber dükkanın üst katındaki odada kalan Ahmet Nergiz'in (27) hareketsiz yattığını fark eden arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Nergiz'in hayatını kaybettiğini tespit etti.