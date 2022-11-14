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BM'den Taksim'deki bombalı saldırıya kınama

BM'den Taksim'deki bombalı saldırıya kınama

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını kınadı.

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Birleşmiş Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını güçlü bir şekilde kınadı.

BM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, Guterres, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk hükümetine taziyelerini iletti.

Saldırıyı güçlü bir şekilde kınayan Guterres, yaralılara ise acil şifalar diledi.

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