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PKK Taksim'deki saldırıyı üstlenmedi! Yine aynı yalan: Sivilleri hedef almazlarmış

PKK Taksim'deki saldırıyı üstlenmedi! Yine aynı yalan: Sivilleri hedef almazlarmış

İSTANBUL Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen PKK, saldırıyla ilgisi olmadığını iddia etti.

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Fransız haber ajansı AFP, PKK'nın İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nde pazar günü meydana gelen ve 6 kişinin ölümüne yol açan saldırıyla bağlantıları olmadığını iddia ettiğini aktardı.

PKK sivilleri hedef almazmış!

Uluslararası ajansların aktardığına göre PKK'dan yapılan açıklamada, "Bizim sivilleri herhangi bir şekilde hedef almamız söz konusu olamaz" denildi. Terr örgütü daha önce de sivillerin hayatını kaybettiği saldırıları ilk günlerde üstlenmemiş, daha sonra katliamı yaptığını kabul etmişti.

Suriyeli PKK'lı kadın bombacı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun PKK/PYD üyesi olduğunu söylediği zanlı, bugün evine yapılan baskın ile yakalanmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü, bombalı saldırıyı gerçekleştiren zanlının Suriye uyruklu Ahlam Albahsır olduğunu da açıkladı.

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