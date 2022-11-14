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İstanbul Valisi'nden yaralılar hakkında açıklama! Taburcu olan Saadettin Çevik: Ağır işitiyorum

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul Valisi'nden yaralılar hakkında açıklama! Taburcu olan Saadettin Çevik: Ağır işitiyorum

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 57 kişinin taburcu edildiğini, 24 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.  Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Saadettin Çevik, "Şu anda ağır işitiyorum" dedi.

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Vali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen terör eyleminde yaralanan vatandaşların durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İstiklal Caddesi'ndeki patlama nedeniyle hastanede tedavi gören 57 yaralımız taburcu oldu. 18 hastamız serviste, 6 hastamız yoğun bakımda tedavi görüyor. 2 hastamızın durumu ciddiyetini koruyor. Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmaları için dua ediyoruz."

Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Saadettin Çevik, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Olayı anlatan Çevik, bir anda ne olduğunu anlamadığını belirterek, "Kulağımda sıkıntı var. Ayaklarımda sıkıntı var. Şu anda ağır işitiyorum" dedi.

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