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Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski futbolcusu Diego Ribas, futbolu bıraktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski futbolcusu Diego Ribas, futbolu bıraktı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski futbolcusu Diego Ribas, 37 yaşında aktif futbol hayatını noktaladı.

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Flamengo'nun Brezilya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynadığı Avai SC maçıyla yeşil sahalara son kez çıkan Diego'nun kariyerinde önemli başarılar bulunuyor.

Fenerbahçe'de 2014-2016 yıllarında forma giyen ve sarı-lacivertli formayla 75 maça çıkıp 8 gol atan Brezilyalı "10 numara", kariyerinde Portekiz'de Porto, Almanya'da Werder Bremen ile Wolfsburg, İtalya'da Juventus, İspanya'da Atletico Madrid gibi önemli takımlarda oynadı.

Brezilya Milli Takımı'nın da 34 kez formasını giyen Diego, ülkesiyle iki kez Kupa America zaferi de yaşadı. Kulüp kariyerinde şu an Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünde Flamengo'da Libertadores Kupası'nı 2019'da kazanan Diego, 2022'de de aynı takımla Güney Amerika'nın en önemli kupasını bir kez daha elde etti.

Atletico Madrid'de Arda Turan'la birlikte forma giyen Diego, bu kulüpte hem La Liga hem de UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadı. Diego Ribas'ın kariyerinde Brezilya ve Portekiz'de lig ile kupa, Almanya'da da kupa zaferleri var.

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