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Fenerbahçe'nin Miha Zajc planı belli oldu! Adı Beşiktaş ile anılıyordu...

Fenerbahçe'nin Miha Zajc planı belli oldu! Adı Beşiktaş ile anılıyordu...

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve Beşiktaş'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen Sloven yıldız Miha Zajc ile ilgili kararını verdi. Transferde yol haritasını belirleyen sarı-lacivertli yönetim şartlar ne olursa olsun yıldız futbolcuyu bedavaya göndermek istemiyor. İşte detaylar...

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Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de lider olarak giren Fenerbahçe'de devre arasındaki transfer planı belirlemiş durumda. Sarı-Lacivertliler, ocak ayında bir oyuncu hariç futbolcu satmayı kesinlikle düşünmüyor. Satılacak isim ise Miha Zajc... Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Slovenyalı oyuncuya yeni bir sözleşme teklifi yapılacak. 28 yaşındaki orta saha bu teklife olumsuz yanıt verirse gelecek tüm teklifler masaya yatırılacak. Sarı-Lacivertli Yönetim, başarılı orta saha oyuncusunu sezon sonunda bedava göndermek istemiyor.

İtalyan kulüpleri peşinde

İtalyan kulüpleri başarılı oyuncu ile yakından ilgileniyor. Miha Zajc'ın ismi Türkiye'den Beşiktaş'la da anılıyor. Başarılı orta saha oyuncusunun satışından gelecek para devre arasında yapılacak takviyeler için harcanacak. 28 yaşındaki oyuncunun transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Fenerbahçe, 2019 yılında Empoli'ye Zajc'ın bonservisi için 3 milyon 500 bin euro ödemişti. Sarı-Lacivertliler, bu rakamın yanı sıra İtalyan ekibine Salih Uçan'ı da bonservisiyle göndermişti.

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