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Ekrem İmamoğlu'ndan İstiklal Caddesi'nden bankların kaldırılmasına tepki! 'Saksıları bir arada çalıştırmak lazım'

Ekrem İmamoğlu'ndan İstiklal Caddesi'nden bankların kaldırılmasına tepki! 'Saksıları bir arada çalıştırmak lazım'

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi'ndeki bankların ve saksıların kaldırılmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Kalkıp bir saksıya kusur bulma kafası doğru bir kafa değil. Saksılara göz koymak değil de saksılara suç bulmak değil de, saksıları bir arada çalıştırmak lazım" dedi.

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Beyoğlu Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı saldırısının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. İmamoğlu, yaptığı açıklamada, "Elbetteki terörü kınanıyoruz. Memleketimizi ve insanlarımızı terör örgütlerinden korusunda. Dün İstiklal Caddesi'nde can kayıpları yaşadık. Onların yasını tutuyoruz. Çok üzüldük. Kaybettiğimiz canlarımız bizim canlarımızdır" dedi.

Her sabah esnafımıza geleceğim

Beyoğlu Belediyesi'nin İstiklal Caddesi'indeki saksı ve bankları sökmesi hatırlatılan Ekrem İmamoğlu, "Bu konuşulmalı mıdır, çok üzücü... Ben çevreyi gözlemlemek için buraya geldim, vatandaşlarımızla birlikte huzur için barış için birbirimize moral verelim diye geldim. Bu süreç normalleşene kadar her sabah geleceğim. Biz bu günlerde bir arada olmalıyız" dedi.

Saksıya kabahat bulma doğru bir kafa değil

"Kalkıp bir saksıya kusur bulma kafası doğru bir kafa değil" diyen Ekrem İmamoğlu şöyle devam etti: . Akşam buna müdahale etmek, ilk iş gibi buna bakmak doğru bir kafa değil. Ben sağlıklı düşünmeye, bu türlü düşünceye sahip olanları da Allah'a havale ediyorum. Saksılara göz koymak, suç bulmak değil de saksıları bir arada çalıştırmamız lazım. Allah'a havale ediyorum." 

Kadın teröristin yakalandığı an yüzündeki ifade

Türkiye'yi kahreden saldırının faili olan kadın teröristi İstanbul Emniyeti saklandığı evde yakaladı. Kadın teröristin yakalandığı anda yüzüne yansıyan ifade dikkat çekti. 

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Foto Galeri Bombanın patladığı İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı! Bankların hepsi söküldü Galeriye Gözat
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