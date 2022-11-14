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18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti!"Terminal" filmine ilham verMİŞTİ

18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti!"Terminal" filmine ilham verMİŞTİ

"Terminal" filmine ilham veren 18 yıl havalimanında yaşayan İranlı mülteci Mehran Karimi Nasseri, Paris'e yakın Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda hayatını kaybetti

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Yönetmen Steven Spielberg'in "Terminal" filmine ilham veren İranlı sığınmacı Mehran Karimi Nasseri, Fransa'da başkent Paris'e yakın Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda yaşamını yitirdi.

Fransız basınının bir havalimanı yetkilisine dayandırdığı habere göre, "Sir Alfred" lakabıyla bilinen Nasseri, 1988-2006 yıllarında yaşadığı Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nın 2F terminalinde 13 Kasım'da saat 12.00 sularında doğal sebeplerle öldü.

1945 İran doğumlu Nasseri, annesini bulmak için çıktığı yolda İngiltere, Almanya, Hollanda ve Belçika'dan geçtikten sonra Fransa'ya gelmiş, Paris'e yakın Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda kalmaya başlamıştı.

Nasseri, 1999'da Fransa'da mülteci statüsü ve oturma izni aldı. 2006'da hastaneye kaldırılan Nasseri, akabinde bir yardım kuruluşuna bağlı sığınma evinde, ardından bir otelde yaşadı.

Nasseri'nin birkaç hafta önce yeniden havalimanına geldiği kaydedildi.

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