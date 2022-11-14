Yıldız futbolcu sakatlandı! Belhanda'ya gün doğdu: Geri dönüyor!

Fransa Ligue 1'de oynanan Monaco - Marsilya maçında Marsilay'nın Faslı yıldızı Amina Harit sakatlanınca Adana Demrispor'un yıldız oyuncusu Younes Belhanda'ya büyük bir şans doğdu.

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Fransa Ligue 1'in 15. haftasında II. Louis Stadı'nda Monaco ile Marsilya karşı karşıya geldi. Mücadelenin 35. dakikasında konuk ekip Alexis Sanchez'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikalarında kazanılan penaltıyı Monaco'da Ben Yedder filelere gönderdi.

İlk yarısı 1-1 sona eren maçın 72. dakikasında Monaco, Kevin Volland'ın attığı golle 2-1 öne geçti. Konuk ekip 83. dakikada Veretout ve 90+8. dakikada Kolasinac'ın attığı gollerle sahadan 3-2 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Amine Harit sakatlanınca, Belhanda'ya gün doğdu

Monaco ile Marsilya arasında oynanan karşılaşmanın 62. dakikasında Guendouzi'nin pasına hareketlenen Amine Harit, Monaco savunmasında Disasi ile çarpışarak yerde kaldı.

Acı içinde diz kapağını tutan oyuncu, yaşadığı sakatlıktan dolayı oyuna devam edemedi. Çapraz bağlarında yırtılma meydana gelen Harit ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Fas'ın açıklanan kadrosunda yer alan Harit'in tedavisine başlandı. Sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası'na gidememe ihtimali yüksek olan yıldız oyuncunun yerine, Adana Demirspor'dan Belhanda'nın ismi geçiyor.

Belhanda ile birlikte Al-Ain'den Soufiane Rahimi ile Ferencvaros'tan Ryan Mmaee de adaylar arasında gösteriliyor.