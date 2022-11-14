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Görenler gözlerine inanamadı: 50 bin TL masraf edip otomobilini bu hale getirdi!

Görenler gözlerine inanamadı: 50 bin TL masraf edip otomobilini bu hale getirdi!

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yaşayan futbol fanatiği gençler 50 bin TL masraf yaptıkları otomobili öyle bir hale getirdi ki görenler gözlerine inanamadı. Tuttukları takımın maçlarını izleyebilmek otomobilin bagajına kurdukları sistemle açık havada maç keyfi yapan gençleri gören yoldan geçenlerde onlara eşlik ediyor ve araç sahibine "nasıl yaptın, biz de yapalım" diyenler bile olmuş. İşte dikkat çeken arabanın ortaya çıkış hikayesi...

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Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesinde yaşayan Yunus Gözüyanık, küçüklükten hayalini kurduğu TOFAŞ Doğan marka otomobile sahip olunca arkadaşıyla birlikte yaklaşık 50 bin lira masraf ederek bagaj kısmına televizyon sistemi kurdu. Gençler, tuttukları takımının maçlarını izleyebilmek için evde izlemek yerine dış mekanları tercih ediyor. Kalabalık bir arkadaş grubuna sahip olan gençler, ailelerini rahatsız etmemek için gittikleri mekanlarda görenlerde gelip onlara eşlik ediyor.

“Arabamızda uydu var, bütün kanalları çekiyor”
Araç sahibi genç Yunus Gözüyanık, "Tofaş araba aşkı bizde küçüklükten beri var. Hayalini kurduğum bir araba olarak. Arabayı bu hale getirmemizin amacı arkadaşlarımla, çevremle beraber müzik, futbol, film izlemek olsun bu sistemi kuralım dedik arkadaşlarımızla birlikte. İster istemez bir mekana ya da ortama gittiğimizde bagajı açıyoruz maç izliyoruz. Arkadaşlarımızda geliyor, görenler "nasıl yaptın, biz de yapalım" diyor. Arabayı bu hale getirmeden önce sistemi kurduk, projeyi kafamızda canlandırdık. Arkadaşlarla aramızda istişare ettik ve en son bu hale getirdik. Bagajda bulunan sistem ile birlikte yaklaşık 50 bin lira masraf ettik.

Bizde maç hastalığı var. Fenerbahçeli olduğumuzdan dolayı. Bir ortama gittiğimiz zaman hemen bagajı açıyoruz. Direk internete bağlanıp izliyoruz. Görenler niye bunu seçtin, niye buna bağlattın, keşke yapmasaydın diyor. Bazıları da iyi olmuş, güzel olmuş, kimisi de olmamış diyor. Bagaja daha yapacağımız çok iş var. Her şeyi yavaş yavaş ayarlamaya çalışıyoruz. Sistem olarak arabamızda uydu var. Bütün kanalları çekiyor, internet aracılıyla. Aynı evdeki ortam gibi. Hem çevremden hem de arkadaşlarımdan büyük ilgi aldık" diye konuştu.

“Keyif alıyoruz”
Bir diğer futbol tutkunu Furkan Kurucan ise "Evlere gittiğimizde ailelerimiz oluyor. Biz evde pek duramıyoruz. Bizim sayımız 5 - 10 kişi oluyor. Bir ortama ya da ırmak kenarına gittiğimizde açıyoruz hepimiz izliyoruz. Bundan da keyif alıyoruz. Dışarıdan gelenlerde bize katılıyor. Onlarda keyif alıyor, bizimle birlikte izliyor. Çok güzel bir duygu aslında. Küçüklükten beri arkadaşımla birlikteyiz. Bende de vardı araç. Beraber yaptık, topladık, projeler çizdik. Sonra kimseye muhtaç kalmadan kendimiz çabaladık yaptık" dedi.

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