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Ceza yememek için dil döktü: Komiserim siz köyümüze gelirseniz size zeytin ikram ederim

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ceza yememek için dil döktü: Komiserim siz köyümüze gelirseniz size zeytin ikram ederim

BURSA’da alkollü sürücülere geçit vermeyen ekiplerden kaçmaya çalışanlar, cezalardan kurtulamadı. Yakalanan sürücülerden biri avukatlık yaptı, 17 yaşındaki diğer sürücü ise “Komiserim köyümüze gelirseniz size zeytin ikram ederim" diyerek pazarlık yapmaya çalıştı.

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Bursa’da uygulama noktası kuran trafik ekipleri ilginç olaylarla karşılaştı.

Merkez Nilüfer İlçesine bağlı Odunluk Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde uygulama noktası kuran trafik polisleri alkollü sürücülere geçit vermedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü diğer bir uygulama noktasında yakalandı. Alkol testi yapılan sürücü 0.87 promil alkollü çıktı. Kimlik kontrolüne de giren sürücü 17 yaşında çıkınca cezalar da peş peşe geldi.

"Annem öğrenirse çok kızar"

Ekiplerle pazarlık yapmaya çalışan sürücü ve yanındaki arkadaşı “Ağabey ne olur en düşük cezayı yazın, annem öğrenirse bana çok kızar” dedi.

"Size zeytin ikram ederim"

Polislere bir süre dil döken gençler bu kez de “ ceza önemli değil, araç bağlanmasın yeter” diye ısrar etti. Israrcı gençler daha sonra da “ Polis ağabey köyümüz çok güzel, gelirseniz size zeytin ikram ederim” diyerek pazarlık yapmaya çalıştı.

Bütün çabalarına rağmen ‘dur’ ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve alkollü direksiyon başına geçmekten 5 bin 375 lira ceza yedi. Diğer bir sürücü ise alkollü çıkan arkadaşının ehliyetinin alınmaması için dakikalarca polislere avukatlık yaptı. “Ağabey istediğin kadar ceza yaz ama ehliyeti alma” diye ısrarcı oldu.

Sürücü duruma tepki göstermezken alkollü araç sürmekten 1823 lira ceza yedi. 6 ay ehliyetine de el konuldu.

Uygulama noktasına polisin ‘dur’ ihtarında bulunduğu motorlu bir sürücü ise gazı kesmeden kaçtı. O ilginç anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

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