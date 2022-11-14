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EYT'lilere emeklilik zorunlu mu? Çalışmaya devam edebilir mi işte yanıtı

EYT'lilere emeklilik zorunlu mu? Çalışmaya devam edebilir mi işte yanıtı

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının 2023 yılının Ocak ayında yürürlüğe girmesi beklenirken emekli olacak vatandaşlar, "EYT kapsamında emekli olanlar çalışmaya devam edebilir mi? EYT'li çalışanlara emeklilik zorunlu mu? EYT'liler maaşlarında kesinti olur mu?" sorularına cevap arıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, bilinmesi gerekenleri açıkladı.

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Gelecek yılın Ocak ayında yürürlüğe girmesi beklenen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasında geri sayım başladı. EYT ile emekli olma hayali kural yüzbinlerce vatandaş, "EYT'li çalışanlara emeklilik zorunlu mu? EYT'liler maaşlarında kesinti olur mu?" sorularının yanıtı araştırıyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Peki, EYT kapsamında emekli olanlar çalışmaya devam edebilir mi?

Özgür Kaya'nın açıklamasına göre; EYT ile emekli olanlar isterlerse çalışma hayatına devam edebilir. Burada karıştırılan iki nokta bulunuyor. Sosyal güvenlik hakları ve iş hukukundan doğan haklar. Çalışma hayatına devam etmek, sürdürmek iş hukukunu ilgilendiren bir kavram. Emeklilik ise sosyal güvenlik mevzuatında yer alan bir düzenleme. 

Sosyal güvenlik mevzuatına göre emeklilik haklarını elde etmiş bir kişinin iş hukukundan doğan haklarını sonlandırmadan yani emeklilik için gerekli olan iş akdi feshini gerçekleştirmeden emekli olma şansı yok. 

Kaya'nın paylaştığı bilgilere göre, iş akdini sonlandırdıktan sonra sosyal güvenlik haklarından doğan emeklilik hakkı elde edilebilir. EYT'li bir kişi çalıştığı iş yerinde kendi istediğine göre çalışmaya devam edip etmeme kararını verebilir.

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