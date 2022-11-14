İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu! 3 yaşındaki Ecrin ve babası...

İSTANBUL'da İstikkal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi yaralandı, 5 yaralı da yoğun bakımda. Hayatını kaybedenlerden ikisinin isimleri açıklandı. Hain saldırıda, Aile Bakanlığı çalışanı Yusuf Meydan ile 3 yaşındaki kızı Ecrin şehit oldu. Minik Ecrin'den geriye güldüğü fotoğraflar kaldı...

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İstanbul'da düzenlenen hain saldırıda hayatını kaybeden 6 kişiden ikisinin kimlikleri belli oldu. Saldırıda hayatını kaybedenlerden ikisi çocuk. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hain saldırıda hayatını kaybedenlerden ikisinin baba ile 3 yaşındaki minik kızı Ecrin, ikisinin anne ile 15 yaşındaki kızı Yağmur, ikisinin de genç bir çift olduğunu açıkladı. İşte Bakan Soylu'nun ismini verdiği saldırıda hayatını kaybedenler...

İşte hayatını kaybedenlerin isimleri...

- Arzu Özsoy (İstanbul 1984 doğumlu) ve kızı Yağmur Uçar (İstanbul 2007 doğumlu)

- Yusuf Meydan (Palu 1988 doğumlu) ve minik kızı Ecrin Meydan, (Seyhan 2013 doğumlu).

- Adem Topkara, (Gümüşhane Torul 1982 doğumlu) ve eşi Mukaddes Elif Topkara (Rize Kalkandere 1995 doğumlu).

İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanı Yusuf Meydan ile 3 yaşındaki minik kızı Ecrin Meydan hayatını kaybetti. Yusuf Meydan'ın Adana'da Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.

Adana'dan İstanbul'a kız istemeye gelmişler

Adana'dan, İstanbul'a kız istemek için geldiği o sırada İstiklal Caddesi'nden geçerken hain saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi. Yusuf Meydan ile 3 yaşındaki kızı Ecrin'den geriye ise gülümsedikleri fotoğraflar kaldı.

Aile Bakanı Derya Yanık paylaştı

Sosyal medyadan açıklamada yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.