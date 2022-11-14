İstanbul Taksim'deki bombalı saldırı öncesi İngiltere detayı!

Bugün gerçekleştirilen İstanbul Taksim'deki bombalı hain saldırıda 6 kişi vefat etti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlama sonrası bir çok detayda ortay çıkarken akıllara 3 gün önce İngiltere'nin Türkiye'de yaşayan vatandaşları için yaptığı uyarı geldi. Zamanlaması çok manidar şekilde yapılan Londra merkezli bu açıklamada, "Teröristlerin Türkiye'de saldırılar düzenlemeye çalışması çok muhtemeldir" ifadeleri yer aldı.Abone ol
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 sularında hain bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.
Hain saldırı İngiltere'nin 3 gün önce yayımladığı uyarı metnini akıllara getirdi.
Zamanlama dikkat çekti
İngiltere, Ankara ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlarına terör saldırısına yönelik bir ikazda bulunmuş, ''Teröristlerin Türkiye'de saldırılar düzenlemeye çalışması çok muhtemeldir" açıklaması yapmıştı.