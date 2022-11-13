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Hatayspor çıkışta İstanbul deplasmanından 3 puanla döndüler

Hatayspor çıkışta İstanbul deplasmanından 3 puanla döndüler

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yendi.

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Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında İstanbulspor, sahasında Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.

22. dakikada savunmada Duhan Aksu'nun hatasında araya giren ve topu kazanan Ribeiro, meşin yuvarlağı ceza sahasına sürdü. Ribeiro, rakibinden sıyrılırken Mehmet Yeşil'in müdahalesiyle yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Penaltı vuruşu için topun başına geçen El Kaabi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

26. dakikada soldan sıfıra inen Ethemi'nin yerden sert ortasına arka direkte Topalli'nin kayarak vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve misafir takım soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

46. dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan El Kaabi, meşin yuvarlağı ceza yayında bulunan Ribeiro'ya çıkardı. Bu oyuncunun gelişine şutunda kaleci, topu oyun alanına çeldi.

51. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan çizgiye inen Rroca'nın sert ortasında kaleciye çarpan top yan direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında altıpasın solundan Ethemi'nin kayarak şutunda top yan filelerde kaldı.

56. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Duhan Aksu'nun ortasında penaltı noktası civarında topa iyi yükselen İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Erce, topu son anda kornere çeldi.

64. dakikada rakip yarı sahanın ortalarından sol kanattan aldığı topla ceza sahasına giren ve çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Lobjanidze'nin uzak direğe plasesinde kaleci Jensen topu son anda müdahale ederek kornere gönderdi.

81. dakikada savunmadan seken topla ceza yayında buluşan Ze Luis'in şutunda kaleci topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

83. dakikada Musa Çağıran'ın uzak mesafeden sert şutunda köşeye giden topu kaleci kontrol etti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Atakaş Hatayspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Salih Mazlum, Selahattin Altay

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Ologo, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Rroca, Okan Erdoğan (Dk. 63 Ebert), Melih Kabasakal (Dk. 82 Abazaj), Ethemi, Topalli, İbrahim Yılmaz

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Recep Burak Yılmaz, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün (Dk. 74 Musa Çağıran), Aabid, El Kaabi, Ribeiro (Dk. 74 Boudjemaa), Kaan Kanak (Dk. 63 Lobjanidze), Ze Luis (Dk. 88 Varga)

Gol: Dk. 24 El Kaabi (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Rroca, Dk. 76 Ologo, Dk. 88 Ebert (İstanbulspor), Dk. 42 El Kaabi, Dk. 69 Onur Ergün, Dk. 72 Kaan Kanak (Yedek kulübesinde), Dk. 80 Aabid, Dk. 90+1 Boudjemaa (Atakaş Hatayspor)

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