Fatih Karagümrük Gaziantep maçında gol düellosu

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük, iç sahada karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kaldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK 3-3 berabere kaldı.

8. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Borini’nin şutunda kaleci Günay meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topu önünde bulan Jimmy Durmaz’ın sert şutunda kaleci Günay topu kornere gönderdi.

13. dakikada sağ taraftan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Ertuğrul’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

20. dakikada sağ taraftan Maxim’in kullandığı kornerde Sagal’ın yaptığı kafa vuruşunda uzak direk dibinden kaleci Viviano topu çıkardı. Dönen topa direk dibinde Figueireido’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

32. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Borini’nin yaptığı ortada arka direkte Baniya’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

53. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ön direkte Salih Dursun kafayla dokundu. Arka direğe yönelen topa çizgi önünde Baniya’nın yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2

59. dakikada ceza sahası dışı sol tarafından Maxim’in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

65. dakikada ceza sahası dışı sol kanadından Maxim’in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Merkel’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

69. dakikada ceza sahası içinde kaleci Günay’dan dönen topu sol tarafta Borini kontrol etti. Yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Kouassi’nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-3

78. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Borini’nin içeri çevirdiği topa arka direkte Baniya’nın dokunuşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Abdullah Bora Özkara, Murat Altan

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Rayyan Baniya, Dresevic, Salih Dursun, Jimmy Durmaz (Dk. 87 Kazım Kazım), Nicholas (Dk. 75 Adnan Uğur), Colley (Dk. 66 Diagne), Ozdoev, Kouassi (Dk. 75 Burak Kapacak), Borini

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Arda Kızıldağ (Dk. 82 Djilobodji), Jevtovic, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Merkel, Toşça, Kitsiou, Maxim (Dk. 90+6 Pekhart), Sagal (Dk. 61 Abdulkadir Parmak), Figueiredo (Dk. 82 Mustafa Eskihellaç)

Goller: Dk. 13 Ertuğrul Ersoy, Dk. 20 Figueiredo, Dk. 65 Merkel (Gaziantep FK), Dk. 32 ve 52 Rayyan Baniya, Dk. 69 Kouassi (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 25 Jevtovic, Dk. 46 Ertuğrul Ersoy, Dk. 62 Merkel (Gaziantep FK), Dk. 63 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)