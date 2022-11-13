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Askeri sınav mülakatlarını usulsüz geçen 7 binin üzerinde FETÖ zanlısı deşifre edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Askeri sınav mülakatlarını usulsüz geçen 7 binin üzerinde FETÖ zanlısı deşifre edildi

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012, 2014 ve 2015'teki Jandarma Astsubay Temel Kursu (JATEK) ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) mülakat aşamasını usulsüz şekilde geçen 7 bin 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisini deşifre etti.

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AA muhabirini edindiği bilgiye göre, FETÖ'nün askeri sınav sorularını sızdırmasına ilişkin soruşturmayı derinleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu, JATEK ve JAMYO sınavlarına yoğunlaştı. Uzun süren çalışma sonucu, FETÖ mensuplarının mülakatları sorunsuz şekilde geçmesi için "aday numarası kodlama yöntemi"nin geliştirildiği belirlendi.

Buna göre, sınavlara giren örgüt mensuplarının aday numaralarının bazı rakamları farklı olsa da toplamının aynı değeri verdiği tespit edildi. FETÖ mensubu astsubay adaylarını bu şekilde seçebilen mülakat komisyonu da bu kişilerin başarılı olmasını sağladı.

Bunun üzerine harekete geçen Başsavcılık, 2012'deki JAMYO mülakatında 1920 kişi, 2014'teki JATEK mülakatında 2 bin 972 kişi, 2015'deki JATEK ve JAMYO mülakatlarında ise 2112 kişinin usulsüz şekilde başarılı sayıldığını belirledi.

Toplam 7 bin 4 şüphelinin isim, adres ve bağlı bulunduğu askeri birliğin bilgilerini liste haline getiren Başsavcılık, Ankara dışındaki kişiler hakkında adli işlem yapılması için 81 ilin başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

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