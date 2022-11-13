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Müjde Bakan Karaismailoğlu'ndan geldi! İstanbul'da yıl bitmeden iki metro hattı açılıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Müjde Bakan Karaismailoğlu'ndan geldi! İstanbul'da yıl bitmeden iki metro hattı açılıyor

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu-DIGIATHON 2022 Yarışması'nda yaptığı konuşmada, iki yeni metro müjdesi verdi. 

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 38 bin kilometreye, demir yolu ağını 28 bin 600 kilometreye, liman sayısının 255'e çıkartılacağını belirtti.

Aralık ayında açılıyor

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı-Zincirlikuyu metro hattının İstanbul Havalimanı-Kağıthane etabının bu ayın sonunda ya da aralık başında açılacağını, sinyalizasyon sertifikası almak için bağımsız kuruluşların şu anda testleri yaptığını bildirdi.

Yıl bitmeden hizmete alınacak

Onun ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir hattının açılacağını belirten Karaismailoğlu, Bakanlığın burayı devraldıktan sonra hattı 26 ayda bitirdiğini, yıl bitmeden burasının da hizmete alınacağını söyledi.

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