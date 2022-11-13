Bursa'da define ararken feci şekilde hayatını kaybetti

BURSA’nın Yenişehir ilçesinde kayayı patlatan 3 defineciden 1'i hayatını kaybetti. Defineci iki kişi jandarmaya teslim oldu.

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İddiaya göre, İstanbul'dan gelen 3 defineci ormanlık bölgede tdefine kazısı başlattı. Alana patlayıcılar yerleştiren defineciler bir kayayı patlatmak istedi.

Kayadan kopan taş...

Patlama esnasında kayadan kopan taş bir defineci O.G’nin kafasına çarptı. Ağır yaralanan O.G tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Defineci diğer iki kişi ise jandarmaya teslim oldu. Jandarma definecilere ait malzemelere el koydu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.