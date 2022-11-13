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Konya'da aracın üstünde unutulan paralar yola saçıldı

Konya'da aracın üstünde unutulan paralar yola saçıldı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, 43 bin lira bulunan poşeti üzerinde unuttuğu aracıyla hareket eden kişinin paraları yola saçıldı.

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Namık Kemal Mahallesi'nde ismi açıklanmayan bir kişi, evden çıkarken poşete koyduğu 43 bin lirasını, otomobilinin üzerine bıraktı.

Bir süre sonra, para poşetini üzerinde unuttuğu aracıyla hareket eden kişinin 43 bin lirası, Adana-Konya kara yolunda savruldu.

Olayı gören bir vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, yolda duran bazı sürücüler tarafından paraların toplandığını tespit etti.

Araçların plakasını belirleyen ekipler, sürücülere ulaşarak paraları geri aldı.

Paranın sahibine 35 bin 960 lira teslim edilirken, geriye kalan 7 bin 40 lirayı bulmak için çalışma başlatıldı.

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