BIST 4.456
DOLAR 18,54
EURO 19,22
ALTIN 1.054,17
HABER /  POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu: İBB’nin TOGG talebi karşılanmadı

Ekrem İmamoğlu: İBB’nin TOGG talebi karşılanmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TOGG'dan 100 adet elektrikli araç talebinde bulunduklarını ancak taleplerinin reddedildiğini açıkladı.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TOGG'dan 100 adet elektrikli araç taleplerinin reddedildiğini duyurdu.

Togg tarafından kendilerine verilen yanıtı sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, "Bu açıklamayla, TOGG’dan sadece Sayın Cumhurbaşkanı’nın sipariş yetkisi olduğunu yani talebimizin karşılanmayacağını öğrendik" ifadelerine yer verdi.

"Israrla sıramızı bekleyeceğimizi duyururuz"

Açıklamaya da yer veren İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Tarihi Yarımada’da kullanmak için yerli ve milli TOGG’dan 100 adet elektrikli araç talebimiz oldu. Bu açıklamayla, TOGG’dan sadece Sayın Cumhurbaşkanı’nın sipariş yetkisi olduğunu yani talebimizin karşılanmayacağını öğrendik. Israrla sıramızı bekleyeceğimizi duyururuz."

TOGG'dan ön sipariş süreciyle ilgili açıklama

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), "Erdoğan tarafından verilen ön sipariş dışında başka bir sipariş almadığımızı yenilemek isteriz" açılamasını yapmıştı.  

Togg'un Twitter'daki resmi hesabından yapılan açıklamada, ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlayacağı belirtilmişti.

Açıklama şöyle:

"Mart 2023 tarihi itibariyle yollara çıkacak akıllı cihazımıza olan ilgiyi gururla takip ediyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibariyle başlatacağız. O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön sipariş dışında başka bir sipariş almadığımızı yenilemek isteriz."

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi!
ABD Başkanı Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak
Okan Buruk 7-0'lık tarihi maçı yorumladı
Okan Buruk 7-0'lık tarihi maçı yorumladı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Define ararken başına taş düşen şahıs öldü
Define ararken başına taş düşen şahıs öldü
Belözoğlu'ndan tarihi skor sonrası olay açıklama: G.Saray'a teşekkür ederim
Belözoğlu'ndan tarihi skor sonrası olay açıklama: G.Saray'a teşekkür ederim
İstanbul'da camiye içki şişesiyle girip Kur'an-ı Kerim’e tekme attı
İstanbul'da camiye içki şişesiyle girip Kur'an-ı Kerim’e tekme attı
Bu isimlerin hepsi Erdoğan'a sırtını döndü! Bir kişi hariç...
Bu isimlerin hepsi Erdoğan'a sırtını döndü! Bir kişi hariç...
İsveç’te PKK yandaşları yine sokaklara döküldü
İsveç’te PKK yandaşları yine sokaklara döküldü
Jorge Jesus: Mağlup olmamız için eksik oynamamız gerekiyor
Jorge Jesus: Mağlup olmamız için eksik oynamamız gerekiyor
Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup etti
Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup etti
Tolga Şardan'ın sızıntı yalanı Süleyman Soylu'yu çıldırttı!
Tolga Şardan'ın sızıntı yalanı Süleyman Soylu'yu çıldırttı!